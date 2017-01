Rapport ARMP 2015: L'Artp, l'Apix et l'Ansd, "les mauvais élèves" Dans son rapport 2015 publié hier, l’Autorité de régulation des marchés publics ( ARMP ) a mis en exergue les manquements de certaines structures publiques comme l’Apix, l’Artp et l’Ansd.



L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a publié hier son rapport 2015. Parmi les sociétés publiques auditées figurent en bonne place l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), l’Agence nationale des grands travaux de l’Etat (APIX) et l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Ces structures ont toutes été épinglées pour les mêmes motifs: problèmes d’archivage, non-production de rapports prévus par le Code des marchés, non-respect des délais prescrits pour chaque phase ou encore la non-divulgation de certaines informations comme la publication des attributions définitives ou l’absence d’informations pour les manquements à l’information due aux parties contractantes.



Par exemple, souligne le rapport, ‘’dans la lettre de marché de l’APIX avec le prestataire Pavillon noir, le délai d’exécution prévu est de 4 mois 21 jours alors que l’exécution du marché a duré 7 mois’’. Ainsi, il a été demandé à la structure dirigée par Mountaga Sy de ‘’veiller au respect des délais contractuels par la prévision de pénalités de retard dans le contrat et leur application systématique le cas échéant’’.



À l’ANSD, particulièrement aux comités techniques d’évaluation, il est reproché l’usage de ‘’critères non prévus aux dossiers de consultation ou proposition d’attribution à des candidats n’ayant pas rempli toutes les qualifications techniques telles que la fourniture de la preuve de l’exécution de marché similaire’’. À ce même chapitre, il a été noté les ouvertures des offres financières en l’absence des soumissionnaires et la non-notification des résultats de l’analyse des propositions techniques.



Quant au directeur général de l’ARTP Abdou Karim Sall, il a approuvé les procès-verbaux d’attribution provisoire de tous les marchés. Or, d’après le rapport, il est approbateur des marchés de DRP.



Source: EnQuête

