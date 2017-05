Rapport IGE sur le Fesman: Birahim Seck dit non à toute “politisation” du dossier et demande à Macky Sall de le transmettre à la justice

Supposé scandale financier à la suite de l’organisation du Festival mondial des arts nègres (Fesman) ! Le Forum civil interpelle le Chef de l’Etat pour que justice soit faite.

En effet, selon Birahim Seck, invité de “Rfm Matin” “toute la lumière doit être faite dans cette affaire“.

“Toute politisation dans cette affaire, est inutile. Nous demandons à Abdoulaye Diop, ancien Ministre de l’Economie et des Finances, de témoigner sur les lettres de confort. Et tous ceux, avec lui, ont été impliqués dans cette affaire“, a commenté Birahim Seck sur les ondes de la Rfm.

De même, il ajoute que “si le gouvernement pense vraiment que le peuple sénégalais a été spolié, on a pas besoin d’en parler tout le temps à la presse. Il suffit tout simplement au Président de la République de prendre le rapport de l’inspection générale de l’Etat (Ige) et de le transmettre à la justice”.

