Rapport d'activité 2016 du ministère de l'Intérieur: 685 Sénégalais expulsés et 389 refoulés de l'étranger Le rapport d'activité 2016 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique renseigne que des centaines de Sénégalais ont été refoulés et d'autres expulsés de l'étranger. Il s'y ajoute le millier de migrants rapatriés.

"Enquête" a obtenu copie du rapport d'activités 2016 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le document détaille tous les résultats obtenus par les différentes entités et directions du ministère dirigé par Abdoulaye Diallo. Ainsi, la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF), qui a en charge d'assurer de façon efficiente la gestion des flux migratoires, a enregistré 1,3 million d'entrées sur le territoire national dont 655 627 étrangers et 1,3 million de sorties parmi lesquelles 600 876 étrangers.



Le rapport révèle que 389 Sénégalais ont été refoulés de l'étranger pour refus d'entrée, insuffisance de ressources. Dans le même temps, 685 compatriotes ont été expulsés pour des raisons liées à l'infraction à la législation des étrangers.



Dans les détails, les 335 à partir du poste frontalier de Rosso et le reste à partir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.En outre, plus de 1000 migrants ont été rapatriés de la Lybie et de l'Algérie, selon la répartition suivante : 318 Sénégalais, 122 Bissau-guinéens, 67 Gambiens, 2 Guinéens. Sur ce nombre, plus de 500 rapatriés volontaires ont été assistés par l'Organisation internationale de la migration.



Arrestation de Boy Djinné



Abordant les mesures préventives contre le terrorisme au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le rapport souligne qu'en sus de l'intensification des patrouilles dans l'aérogare, un dispositif de contrôle sécurisé intitulé "SECURIPORT" a été renforcé et un deuxième niveau de contrôle instauré pour empêcher l'intrusion d'armes au niveau de la zone d'enregistrement. Ce n'est pas tout car, face toujours à cette menace terroriste, les services de la Direction de la Police de l'Air et des Frontières ont réadapté le dispositif de surveillance et de contrôle aux frontières.



On apprend dans le rapport que des postes de contrôle ont été ouverts dans les régions de Matam (Dolol, Doundou et Waounde), Kédougou (Saen Soulou et Guénédjie), Rosso dont le passage clandestin de Gaé a été érigé en poste avancé. Il s'y ajoute les postes de Kidira Saré Eli, frontalier avec la Gambie, Gandé, frontalier avec la Mauritanie et Diabougou, frontalier avec le Mali. Le document de rappeler que ce renforcement de la surveillance aux frontières a permis l'interpellation, le 05 juillet 2016, par le secteur frontalier de Kounkané, de trois individus dont Modou Fall alias "Boy djinné", de nombreuses arrestations d'individus pour détention et usage de chanvre indien, pédophilie, vol, participation à des mouvements terroristes.



Dakar enregistre le plus grand nombre d'accidents



Sur un tout autre plan, le rapport de la police renseigne que la capitale enregistre le plus grand nombre d'accidents. Les zones "accidentogènes" sont l'autoroute Seydina Limamou-Laye, (à hauteur du Pont de Colobane et de la passerelle des HLM) et l'entrée de l'autoroute à péage (hauteur de l'école privée Mariama Niasse). Au niveau national, le document annonce qu'il y a eu 4 239 accidents matériels (contre 4 091 en 2015, soit une hausse de 3, 49%) ; 2 448 accidents corporels (contre 2 136 en 2015, soit une hausse de 12, 74%). Ces accidents ont fait 86 morts (contre 106 en 2015, soit une baisse de 18, 66%), selon le document.



Concernant la lutte contre l'insécurité routière, l'accent a encore été mis, selon le rapport, sur la lutte contre la circulation des véhicules à vitres teintées non régularisés, et des motocyclistes sans casques de sécurité. Ainsi, à l'occasion des opérations de sécurisation, 115 931 pièces afférentes à la conduite de véhicule ont été saisies et 15 665 véhicules mis en fourrière.



