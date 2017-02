Rapport d'audit de l'ARMP, délinquance à la mairie de Grand-Yoff

Le quotidien Libération révèle que les auditeurs de l'ARMP ont débusqué plusieurs cas de magouille avec les vérificateurs qui ont noté des cas de similitudes de factures pro-forma de concurrents au même marché. Pour les auditeurs, ces situations résultent en général de collusions entre les candidats ou entre un agent de la commission des marchés et un fournisseur.



Autre cas, autre scandale, l'agence de sécurité Elite protection a été invitée à soumissionner au marché de location d'un camion. Une manoeuvre frauduleuse du fait de l'objet social de la société. Pis, sur les deux marchés suivants,"acquisition petit matériel de bureau (complément)" et "entretien et réparations véhicules et engins", l'audit a noté que la présentation des offres des candidats est identique et laisse supposer que la libre concurrence des soumissionnaires telle que souhaitée dans les procédures des marchés, n'est pas respectée. Plus grave, la commune a immatriculé à la direction centrale des marchés publics, 17 marchés à 266 millions de francs. 65% de ces marchés en nombre représentant 52% en valeur, ont été résiliés pour défaut de recettes notifié par le receveur-percepteur de Dakar-Bourguiba, après établissement du bon d'engagement.

source: libération