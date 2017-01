Rapport d’audit des marchés publics 2015: La Ville de Dakar et l’ADM, de ‘’bons élèves’’

La Ville de Dakar est encore parmi les bons élèves dans ce rapport 2015. Selon le cabinet KPMG Sénégal Sa, ‘’la Mairie de Dakar s’est conformée de manière satisfaisante aux dispositions et procédures de passation et d’exécution des marchés publics’’, malgré les quelques manquements relevés par le cabinet d’audit et relatifs aux lenteurs du processus d’approbation du marché ‘’acquisition et installation d’équipements informatiques et de matériels de reprographie attribué à CONTECHS, pour un montant de 110 816 160 F CFA’’, ou la ‘’non-communication à la DCMP des DRP attribuées pour publication sur le portail officiel des marchés publics, en violation de l’article 4 de l’arrêté N°107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignement et de prix’’.



Par ailleurs, en ce qui concerne l’Agence de développement municipal (ADM), le rapport du cabinet Grant Thornton indique qu’elle n’a passé aucun marché par entente directe au cours de la gestion 2015. Mieux, sur les ‘’05 appels d’offres ouverts, 03 demandes de proposition, 04 avenants et 09 demandes de renseignements et de prix à compétition restreinte, représentant 93% du montant total des dépenses’’, le cabinet d’audit conclut que ‘’la procédure est globalement conforme à la réglementation en vigueur’’. Tout le contraire de la Ville de Guédiawaye qui a obtenu une note ‘’moyennement conforme aux dispositions et procédures de passation et d’exécution des marchés publics’’. Il est reproché à cette ville dirigée par Aliou Sall, frère du président de la République, de ne ‘’pas produire des rapports trimestriels de la gestion 2015’’, d’avoir attribué à un seul candidat des marchés de natures différentes (construction, fourniture de mobiliers, fourniture de matériels informatiques, fourniture de produits d’entretien)’’.



Source: EnQuête

