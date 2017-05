Rapport de l’Ige sur Petro Tim : Aly Ngouille Ndiaye se dédouane

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 07:40 | | 1 commentaire(s)|

Eclaboussé dans le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) publié par le journal Le Quotidien, Aly Ngouille Ndiaye trouve avoir été impliqué à tort dans ce dossier. Et se désole de n’avoir jamais eu l’occasion de s’en expliquer.

Le ministre des Mines et de l’Industrie indique que les inspecteurs généraux d’Etat qui menaient l’enquête ne l’ont jamais saisi, par courrier ou sous quelque forme que ce soit. Il affirme n’avoir « jamais vu de rapport ou de pré-rapport » de l’Ige, avant que Le Quotidien n’en parle.

« Les gens en parlaient autour de moi, mais je pensais même que ce n’était pas vrai, qu’il n’existait pas. Une manière de faire comprendre que le chef de l’Etat qui actionne l’Ige n’est pas lié par l’agenda d’un quelconque ministre, et n’est pas tenu d’informer celui-ci d’une enquête qu’il a fait initier. « De même, un ministre, qui n’est pas informé d’une initiative présidentielle, n’est pas tenu d’attendre les résultats d’une enquête de l’Ige pour faire son travail », précise-t-il.



Source Seneweb



