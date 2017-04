Rapport financier de la FIFA: Fatma Samoura a perçu un salaire de 508 millions F cfa

La FIFA a publié ce 7 avril 2017 son Rapport financier, son Rapport de gouvernance et son Rapport d’activités pour 2016, année charnière qui restera dans les annales de la FIFA avec l’approbation de réformes statutaires indispensables après une crise profonde et l’arrivée d’une nouvelle direction.



Les salaires du président de la FIFA, l’Italo-suisse Gianni Infantino et de la secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura ont été rendus public, le vendredi 7 avril 2017, au cours du bilan financier de cette instance.



Il ressort dudit bilan que Gianni Infantino a perçu une rémunération de 1,5 millions de dollars, en 2016. Soit 1,4 millions d’euros, l'équivalent de 910 000 000 francs cfa.





Quant à la secrétaire générale, Fatma Samoura, elle a touché 837 400 dollars, soit 781 573 euros ou encore 508 022 450 francs cfa.