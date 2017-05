Rassemblement de ce vendredi de Mankoo Taxawu Senegaal, le Préfet interdit interdit tout cortège, procession et défilé avant et après Le rassemblement de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal qui se déroulera au Boulevard Général de Gaulle x rue 25 Médina, est prévu, selon l’arrêté préfectoral, à 15 heures et la dislocation à 19 heures précises. Par ailleurs, le Préfet interdit tout cortège, procession et défilé avant et après le rassemblement.

