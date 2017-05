Rassemblement de l'opposition, Mankoo manifeste dans le désordre

Le rassemblement de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal a scellé hier les retrouvailles de leaders politiques issus des flancs du PDS et d'autres leaders qui, à un moment de l'histoire politique du Sénégal, ont beaucoup contribué à la chute du régime libéral.



Même si mobilisation n'était pas à la hauteur de ce que représentent tous ces partis politiques au niveau national. Sur le boulevard du Général De Gaule, les militants venus par petits groupes et se distinguant en fonction de leurs sensibilités politiques et partisanes, exprimées à travers les tee-shirts, pancartes, slogans et autres gadgets qu'ils arborent. "Halte à une justice manipulée", fulminent les libéraux du Parti démocratique sénégalais, "Libérez Khalifa Sall", embrayent les partisans du maire de Dakar, "Non à la spoliation des ressources naturelles du pays", renchérissent pour leur part, les militants de Malick Gakou.



Petit à petit, la place baptisée Vieux Sing Sing Faye reçoit du monde. Et progressivement, elle est le théâtre d'une guerre des pancartes peu avant l'arrivée des leaders . Les militants rivalisent d'ardeur et chacun veut rendre visible la participation de son parti.



Les Libéraux qui ont été les premiers à venir sur les lieux, arborent plus de drapeaux aux couleurs et aux effigies du PDS. Les autres partis pour être plus visibles, occupent le devant de la tribune avec des pancartes.



Ce qui, à un moment donné, a créé un véritable désordre et poussé le maître de cérémonie à appeler se's camarades à la raison.



source: enquête