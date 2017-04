Rassemblement du 7 avril de « Y en a marre »: Macky désavoue Yakham Mbaye Macky retient ses ouailles. De sources sûres, le chef de l’Etat a demandé à Yakham Mbaye d’aller voir ailleurs et de laisser tranquillement le mouvement « Y’en a marre » tenir sa manifestation le 7 avril prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Le pouvoir rétropédale. Le président de la République, Macky Sall, a demandé au secrétaire d’Etat à la Communication, Yakham Mbaye de surseoir à son rassemblement prévu vendredi prochain, au même endroit que celui du mouvement « Y’en a marre ».



Selon nos sources, le « patron » a interdit à ce dernier de tenir sa manifestation le jour J et de laisser dérouler ce mouvement citoyen qui en a inspiré plus d’un sur le continent. Il aurait donc qualifié cette contre-manifestation de « n’importe quoi ».

Une décision sage car toutes les représentations diplomatiques étaient en alerte.



Une nouvelle favorablement accueillie par le secrétaire d’Etat, Youssou Touré, qui estime qu’« Il faut faire preuve de retenue. Ce pays appartient à tous ses fils, le droit de manifestation est reconnu par la Constitution. Qu’on leur laisse la date du 7 avril, notre démocratie en sortira grandie », a-t-il dit dans la presse.



WalfQuotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook