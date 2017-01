Rassemblement pacifique devant le ministère de la Santé ce vendredi

C'est dans un communiqué envoyé à la rédaction de www.leral.net que la Coalition Samm Li Nu Bokk/Alternative Solidaire (Citoyens pour l'Ethique et le Travail, Front National de Salut Public/Moom Sa réew, Pastef, Parti Demain la République, RND, Taxaw Temm et Yoonu Askan Wi) informe l'opinion de l'organisation d’un rassemblement pacifique le vendredi 27 janvier 2017 de 16 heures à 19 heures devant le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.



Selon toujours le document, ce rassemblement pacifique a pour objet de contribuer à sensibiliser, interpeller et prendre position sur la grave situation de la santé et de l’action sociale dans notre pays.

Ainsi, ils déplorent:

-le dilatoire du gouvernement face aux revendications des travailleurs,

-l'énième panne du seul appareil de radiothérapie,

-l'absence d’IRM en dehors de Dakar,

-la grève de la faim de médecins généralistes en spécialisation,

-les blocs opératoires fermés,

-le déficit d’agents de santé et de l’action sociale.



Fort de ce constat, ces mouvements et associations ne comptent pas rester les bras croisés d'où selon eux, la nécessité de tirer la sonnette d'alarme.



Khary DIENE, Leral.net