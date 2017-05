Rassemblement pour la libération de Khalifa Sall: 24 heures après Dakar, Barthélémy et Bamba Fall galvanisent les troupes à Paris

Vingt-quatre heures après le rassemblement de l'opposition sur le boulevard du Général de Gaulle, une manifestation se déroule en ce moment à Paris pour le même but: la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Celle-ci se déroule au Trocadéro. En présence des maires de Mermoz / Sacré-Cœur et de la Médina, respectivement Barthélémy Dias et Bamba Fall.



Ces deux édiles socialistes, proches de Khalifa Sall, ont pris part à la manifestation sur le boulevard du Général de Gaulle à Dakar avant d'effectuer le déplacement dans la capitale française.



Khalifa Sall est en détention dans le cadre de l'affaire de la gestion de la Caisse d'avance de sa mairie. Sa demande d'annulation de la procédure a été rejetée par la Chambre d'accusation. Son dossier a atterri à la Cour suprême.











