Rassemblement pour le Peuple (R.P) enrôle des militants de l’AFP à Kaolack

Le dimanche 26 mars dernier, à Kaolack, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue au conseil Départemental, sous la présidence effective du premier serviteur du Rassemblement pour le Peuple (R.P) M.Mansour Niass.



Dans un communiqué envoyé à la rédaction de Leral.net il a été mentionné que, Sayodo Bakhoum, responsable départemental de l’AFP de Kaolack, à déclarer officiellement son ralliement au RP avec 13 autres responsables des communes de Kaolack. C’est dans une ambiance de Kermesse que la salle pleine comme un œuf salua la nouvelle par un standing ovation.

M.Bakhoum d’ajouter 13 responsables des 13 communes du département de Kaolack sont venus avec l’ensemble de leurs militants adhérer au RP (Conseillers et responsables communaux, départementaux, adjoints aux maires etc.) Ils étaient plus de 200 militants à avoir fait le déplacement à Kaolack, pour preuve.



A son tour, après avoir marqué sa satisfaction, le Premier Serviteur Mansour Niass, au nom du RP, souhaita la bienvenue à ses nouveaux militants.

Consernant les législatives prochaines, les militants ont exigé que Mr Mansour Niass soit la tête de liste de Benoo Book Yakaar à Kaolack lors des législatives de juillet 2017.



Par ailleurs, il a été dénoncé la non responsabilisation de cadres et militants du RP dans des centres de décision du pouvoir. Certains ont été même jusqu'à demander l’établissement d’une liste parallèle sous la bannière du RP lors des législatives de juillet.



En réponse, à ces doléances des militants du parti,M. Niass a réaffirmé l’ancrage du parti à Benoo Book Yakaar en attendant la réaction de Mr le Président de la République et responsable morale de B.B.Y.



Khary DIENE, Leral.net