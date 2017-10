Réaction de l’hôpital de Pikine et du ministère de la Santé après le décès d’Aïcha Diallo : la direction de l’hôpital nie en bloc toute négligence Le décès d’Aicha Diallo, âgée de 12, dans des conditions obscures, continue de semer l’émoi chez les populations. Si la direction de l’hôpital a nié en bloc toute négligence, le ministre de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête pour tirer cette affaire au clair.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Elle est partie mais laisse derrière elle un débat passionné sur la prise en charge des urgences dans les hôpitaux publics, souvent indexés par les patients. La mort d’Aicha Diallo, qui serait âgée de 12 ans, dans des conditions assez « dramatiques » est en train de prendre une nouvelle dimension.



L’hôpital de Pikine indexé est sorti de sa réserve après que le journal Vox Populi a dévoilé cette information à laquelle le ministère de la Santé et de l’Action sociale a décidé de donner une suite avec l’ouverture d’une enquête. La direction de l’hôpital a décidé de rétablir la « vérité » des faits. Ababcar Diop, chirurgien, par ailleurs chef du service des urgences, explique : « l’enfant est reçu le 13 octobre dernier aux urgences et mise en observation avant d’être acheminé au bloc opératoire le lendemain samedi vu la complexité de son état et après avis des gynécologues. Elle y subit une intervention chirurgicale et est admise en hospitalisation à la chirurgie.



Puis, elle a été transférée en réanimation. » Quid du montant de 200 mille Fcfa qui aurait été réclamé avant l’admission aux urgences de la patiente ? Il a rejeté en bloc ces accusations et précise : « les factures compilées ne dépassent pas les 200 mille francs Cfa évoqués. Le tout révélé depuis lors au niveau des services compétents s’élève à 114 000 Fcfa et n’a été payé que le lundi 16 octobre dernier après le décès de la petite. » Il informe que plusieurs actes ont été exonérés à l’image de l’échographie d’urgence, la mise en observation aux urgences, l’acte opératoire et l’hospitalisation en chirurgie.



Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook