Réaction de la Direction du Guédiawaye FC à la suite des échauffourées entre supporteurs et GFC Association

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

La Direction du Guédiawiaye Football Club avec à sa tête, le président Diamil Faye apporte la précision seon laquelle son organisation n'est mêlée ni de près ni de loin aux événements ayant débouché sur des échauffourées entre supporteurs et le GFC Association.



Et si son président Diamil Faye a été convoqué au niveau du Commissariat - et non pas près le Procureur, c'est es qualité de responsable du club. Dont acte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook