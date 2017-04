Réaction de la députée Dieynaba Ndiaye après son exclusion du FSD/BJ: « c’est une plaisanterie...»

« Avant que le secrétariat décide de mon exclusion, il faut que la commission disciplinaire statue sur mon cas. Mais deux personnes ne peuvent se réunir et décider de mon exclusion. C’est illégal, c’est un acharnement et c’est une honte pour une formation politique qui se dit démocratique. Cette décision pour moi, est une plaisanterie », a-t-elle dénoncé.



Jointe par exclusif.net, elle a profité de cette occasion pour dénoncer l’absence de démocratie dans les rangs du parti de Cheikh Bamba Dièye. « Rien ne bouge dans ce parti, qui n’est pas du tout organisé et vide. Cette décision réconforte notre position. Et n’allons pas nous taire et le combat continue. »



exclusif.net