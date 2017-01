Réaction du Guédiawaye FC après la publication de l’article sur le blocage de son entraîneur Youssou Dabo à Dakar Guédiawaye FC à découvert, ce matin, comme beaucoup de Sénégalais, l’article dans le journal Stades intitulé : ‘Serigne Saliou Dia et Youssou Dabo bloqués à Dakar’, selon un communiqué reçu par leral.net.



Le club regrette le manque de communication de la fédération sur ce dossier et rappelle que Youssou Dabo est sous contrat avec Guédiawaye FC et non avec la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et que toute absence de l’entraîneur devrait être validée par son employeur, a dit la même source.



Même si le club se félicite du choix porté sur Youssou Dabo, il déplore la façon dont cette affaire a été gérée et surtout le fait d’être informé par la presse, regrette le Guédiawaye football club à travers une source proche.



A l’heure de mettre en ligne ce communiqué, la direction du Guédiawaye FC dit ne pas connaître la durée de la mission de Youssou Dabo au Gabon, ainsi que sa date de retour au Sénégal, au moment où le club doit gérer les trois semaines de trêve pour être prêt pour la reprise du championnat après la CAN, renchérit le club.



L’intérêt national ne doit être synonyme d’anarchie et la fédération devra officiellement saisir le club avant que le technicien ne puisse être autorisé à quitter le territoire national et sa date de retour au Sénégal doit être définie au préalable entre le club et la FSF, a indiqué le club.



Thierno Malick Ndiaye



