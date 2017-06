Réaction du Pds:"Habib Sy a convoqué une réunion familiale pour annoncer son départ"

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) minimise le départ l’ancien ministre Habib Sy de ses rangs. Selon Abdou Thiam, président du mouvement « Djoloff choisit Karim Wade », investi tête de liste du département de Linguère de la Coalition gagnante Wattu Senegaal, l’ancien directeur de cabinet de Wade ne représenterait que l’ombre de sa personne.



"Habib Sy a organisé une réunion familiale dans sa propre maison. Même la section de Linguère n’était pas à la rencontre. Il n’a convoqué que ses parents, donc la fédération départementale n’a rien à voir avec cette démission", a réagi l’ingénieur agronome.



« C’est vraiment regrettable que des gens comme Habib Sy, qui ont tout obtenu de Me Wade, retournent leur veste et le combattent. Tout le monde sait que notre coalition a de réelles chances de remporter ces élections.



L’ayant compris, M. Sy veut saper le moral des troupes. Cela explique qu’il ait attendu ce moment pour démissionner du parti. D’ailleurs, c’est lui qui a contraint Diama Seck à quitter la coalition, quoique bien investie à la 2e place », ajouté M. Thiam.



Habib Sy a officialisé sa démission du Parti démocratique sénégalais (Pds), hier, après une rencontre avec sa base politique et les représentants des 17 collectivités locales sur les 19 que compte le département de Linguère.



Mieux, l’ancien ministre a décidé de sanctionner ses ex-camarades en votant contre la liste dirigée par Me Abdoulaye Wade. Ce n’est pas tout. Il a annoncé la transformation de son mouvement « Yessal Sénégal » en formation politique avec laquelle, il compte se présenter à la présidentielle de 2019.



Au cours de cette rencontre, Diama Seck, proche du ministre investie à la 2e place sur la liste départementale de la Coalition gagnante « Wattu Senegaal », a aussi annoncé sa démission du Pds et voté contre la liste qui l’a investie.