Real-Barça: Neymar out pour le clasico, le Barça accuse les instances espagnoles Le FC Barcelone, qui avait déposé un ultime recours pour faire lever la suspension de Neymar, a annoncé ce matin par le biais d’un communiqué qu'il renonçait finalement à convoquer le Brésilien pour le clasico du Championnat d'Espagne contre le Real Madrid en soirée, accusant les instances espagnoles d'entretenir « l'incertitude légale ».

Neymar a écopé d'une suspension de trois matches en Championnat d'Espagne pour avoir été exclu à Malaga (2-0) le 8 avril dernier et être sorti du terrain en applaudissant ironiquement le quatrième arbitre.



Le Brésilien a purgé le premier de ces trois matches le week-end dernier contre la Real Sociedad (3-2), mais le Barça a déposé vendredi après-midi un recours en dernière instance auprès du Tribunal administratif du sport (TAS) espagnol, lequel, s'étant réuni un peu plus tôt vendredi, n'a pas pu étudier le dossier en temps et en heure.



« Devant l'incertitude légale que suppose l'absence de décision de la part du Tribunal administratif du sport (TAS) à moins de 12 heures du match de ce soir, et pour focaliser toute l'attention sur l'aspect sportif, le club a décidé de ne pas convoquer Neymar », a écrit le Barça dans un communiqué.





« Malgré tout, le FC Barcelone fait part de sa stupéfaction devant l'énorme vide juridique qu'implique le refus du TAS d'exercer ses fonctions juridictionnelles, une donnée qui porte préjudice à la fois au club et à la compétition », a ajouté le club. Cette décision met fin à un vaste imbroglio juridique qui a animé les dernières heures avant le clasico, match décisif pour le titre en Liga.





Selon les sites internet des quotidiens madrilènes Marca et As, le Barça souhaitait apparemment profiter d'un flou juridique autour de l'application effective des sanctions, censée selon certaines interprétations ne pas intervenir tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, comme devant les tribunaux ordinaires.





En l'état, si le Barça avait aligné tout de même Neymar dimanche, le club risquait de tomber sous le coup du règlement disciplinaire de la fédération espagnole (RFEF), qui donne match perdu 3-0 sur tapis vert en cas de « titularisation d'un joueur inéligible ».





Sans Neymar, l'entraîneur Luis Enrique pourrait choisir de muscler son milieu de terrain, par exemple avec le Portugais André Gomes, ou bien d'aligner le jeune Paco Alcacer pour occuper la pointe de l'attaque avec Luis Suarez et Lionel Messi.





