Real-Barça: une dernière chance de jouer pour Neymar? Expulsé lors de la 31e journée de Liga à Malaga, Neymar a écopé de trois matchs de suspension, qui doivent logiquement le priver du Clasico face au Real Madrid, ce dimanche (20h45). Mais le Barça tente une manœuvre de dernière minute pour que son attaquant puisse jouer.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2017 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Voir Neymar sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, ce dimanche (20h45), relèverait du miracle. Mais le Barça y croit. Expulsé lors de la 31e journée face à Malaga , le Brésilien a écopé d’une suspension de trois matchs. Il a déjà purgé le premier et devrait donc logiquement être indisponible pour le Clasico. Mais le club catalan tente un coup de dernière minute, selon As . Verdict rendu dans la soirée Après un premier appel rejeté par la Fédération espagnole, le Barça s’est tourné vers le Tribunal arbitral du sport afin de faire réduire cette sanction. Ce dernier se réunira en urgence, ce samedi à midi, pour statuer sur le cas du Brésilien, et rendra sa décision dans la soirée. Le Barça compte trois points de retard sur le Real, qui a toutefois joué un match en moins.

