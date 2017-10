Real Madrid : Benzema laisse tomber Cristiano Ronaldo

Six matches, un but. On a du mal à le croire, mais cette statistique est bien celle de Cristiano Ronaldo en Liga. L’inhabituel manque de réussite de l’ailier portugais explique en partie pourquoi le Real Madrid compte déjà huit points de retard sur le FC Barcelone, leader du classement. Mais en partie seulement. Après tout, le joueur de 32 ans a bien le droit de connaître un coup de mou après tant d’années à empiler les buts.

Ce que cette mauvaise passe révèle surtout, c’est l’absence d’un autre joueur dans l’effectif de Zinedine Zidane capable d’assurer le scoring. Éditorialiste pour le quotidien As, Joaquin Maroto s’étonne ainsi qu’il faille « descendre à la 15e place du classement du Pichichi, où apparaissent Isco et Marco Asensio avec trois buts chacun, pour trouver le meilleur buteur du Real Madrid. Est-ce la faute de CR7 ? » Un joueur en particulier est visé: Karim Benzema.

« Benzema, un grand joueur mais un buteur médiocre » L’international tricolore, auteur lui aussi d’un seul but après six journées, semble incapable de prendre le relais de Cristiano Ronaldo lorsque celui-ci ne trouve pas le chemin des filets. « La sécheresse de Cristiano Ronaldo n’est jamais soulagée par Benzema, qui est un grand joueur mais un buteur médiocre », tranche Maroto, convaincu que le Real Madrid recrutera un numéro 9, dès le mercato de janvier…





