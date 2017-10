Real Madrid: Cristiano Ronaldo recommande de recruter cet attaquant

Samedi 21 Octobre 2017

Cristiano Ronaldo a fait savoir aux dirigeants du Real Madrid il y a quelques jours que le club avait besoin d’un joueur décisif à l’attaque pour être son coéquipier comme l’ont indiqué nos confrères du média sportif 90 Minutos. D’après ce média, l’international Portugais a pensé à Marcus Rashford qui est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2020.

Il faut dire cette sortie du Portugais fait suite à la piètre performance de Karim Benzema, qui n’a pas été décisif devant les buts gardés par Hugo Lloris lors du match de la Ligue des champions, qui opposait le Real Madrid à la formation Anglaise de Tottenham. L’on se souvient qu’au terme de cette rencontre, le Real Madrid n’avait pu faire mieux qu’un match nul (1-1).

Karim Benzema avait pourtant eu plusieurs occasions de but qu’il n’avait pas réussi à concrétiser. Depuis quelques temps, le Réal Madrid présente quelques signes d’inquiétude à Santiago Bernabeu et les supporters commencent déjà à le ressentir de plus en plus. Les merengues ont également pensé au recrutement de l’attaquant de Tottenham, Harry Kane.



Ce n’est pas un hasard si Ronaldo a pensé au jeune Rashford . En effet, l’international portugais et les dirigeants du Real savent bien que l’achat de cet attaquant des Red Devils, est une option pour l’avenir. Mais les espoirs du football anglais résident en lui et Cristiano le sait. Il ne sera donc pas étonnant que José Mourinho propose une somme astronomique pour décourager le Real Madrid sur l’achat de son jeune poulain.



