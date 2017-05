Real Madrid : Cristiano Ronaldo se prononce sur la finale de la Ligue des Champions ! Interrogé sur la finale qui se profile face à la Juventus, Cristiano Ronaldo semble déjà gonflé à bloc !

Ce sera donc une finale Juventus-Real Madrid ! Après la qualification du club italien mardi soir, les Merengues ont eux aussi décroché mercredi soir leur ticket pour la dernière étape de la Ligue des Champions à Cardiff le 3 juin prochain. Et autant dire que Cristiano Ronaldo a hâte d'y être, comme il l'a confié après la défaite face à l'Atlético Madrid.

« Je suis heureux, content de jouer la finale de la Ligue des champions » « Je suis heureux, content de jouer la finale de la Ligue des champions. C'est très difficile et l'équipe l'a mérité, en jouant bien. Nous avons été les meilleurs. (Sur le 2-0 encaissé en 16 minutes) C'est le football et nous savions qu'ils allaient bien débuter la rencontre. Ils ont eu la chance de marquer leurs deux buts mais nous savions qu'en marquant un seul nous les achèverions.



Nous avons plus d'expérience, même s'ils ont très bien joué. Rien n'a été facile pour nous, il faut se battre jusqu'au bout et l'équipe est en forme. C'est 50-50 pour la finale. Nous avons un grand effectif, nous le démontrons chaque semaine, que ce soit les uns ou les autres qui jouent. Notre équipe est très complète et maintenant il faut gagner la Ligue des champions.



A titre personnel, je montre dans les matches clés que je suis là, comme toute l'équipe. Je me suis préparé pour bien aborder la fin de saison et on voit le résultat », a confié l'international portugais dans des propos rapporté par Goal . », a confié l'international portugais dans des propos rapporté par

