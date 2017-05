Real Madrid : «Cristiano Ronaldo serait le meilleur joueur s’il ne jouait pas au Real Madrid…» Interrogé sur sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Raymond Domenech a donné sa position.

Le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi passionne toujours autant les fans de football. Depuis près d’une décennie, les deux stars du FC Barcelone et du Real Madrid dominent la planète football. Ils se partagent le Ballon d’Or en battant record sur record. Reste à savoir qui est le meilleur. Sur ce sujet, chacun à son propre avis. Raymond Domenech a livré le sien.



« Quand je vois jouer Cristiano Ronaldo… »

Dans un entretien pour O Jogo, Raymond Domenech a ainsi donné sa préférence à Lionel Messi. L’ancien sélectionneur français a d’ailleurs donné un conseil à Cristiano Ronaldo pour être meilleur : « Le monde se divise entre ceux qui préfèrent Ronaldo et ceux qui préfèrent Messi. J'ai toujours préféré Messi parce que je suis plus du Barça que du Real Madrid, mais je dois reconnaître que quand je vois jouer Cristiano Ronaldo, je me dis seulement que j'aimerais l'avoir dans mon équipe. S'il ne jouait pas sous les couleurs du Real Madrid, ce serait le meilleur joueur du monde ».





