Real Madrid : Cristiano Ronaldo soutenu par son ex

Non, les ex de footballeurs ne sont pas forcément malveillantes ! Pour preuve, le top model russe Irina Shayk vient porter secours à son ancien compagnon Cristiano Ronaldo, alors que le Ballon d’Or fait l’objet d’accusations d’infidélité dans la presse allemande.



Selon l’hebdomadaire Der Spiegel, Cristiano Ronaldo aurait conclu un accord avec une jeune femme qui l’accusait de viol en 2009 à Las Vegas et l’aurait dédommagé à hauteur de 375 000 dollars. Le Portugais avait aussitôt dénoncé une accusation « dégoûtante et outrageante » et annoncé des poursuites.



Selon plusieurs médias espagnols, Irina Shayk est très remontée, affirmant à qui veut l’entendre, qu’elle ne croit pas une seule seconde à ces accusations qu’elle juge infondées, répétant que Cristiano Ronaldo a toujours été très respectueux avec les femmes.



source:butfootballclub



