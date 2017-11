Real Madrid: Entre Ronaldo et Ramos, rien ne va plus !

Le Real Madrid vit décidément un début de saison agité. A la peine sur le terrain, au point d’afficher déjà pas moins de huit points de retard sur le rival barcelonais en Liga et de devoir se contenter de la deuxième place de son groupe en Ligue des champions, le club madrilène subit également des soubresauts en coulisses. La faute, notamment, aux états d’âme de Cristiano Ronaldo, de nouveau bien décidé à quitter le Real Madrid.





Et à en croire Marca, les Merengue ne pourront pas compter sur leur capitaine, Sergio Ramos, pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester au Real. Selon le quotidien madrilène, les deux hommes entretiendraient depuis plusieurs semaines des relations glaciales.



La cause de cette brouille ? Les propos tenus par le Portugais après la claque reçue à Tottenham (3-1). Car pour CR7, les difficultés des Madrilènes sont simples à expliquer. Après perdu James Rodriguez (Bayern Munich), Alvaro Morata (Chelsea) et Pepe (Besiktas), le Real est simplement moins fort que la saison passée. «Pepe, Morata et James sont de grands joueurs et nous rendaient plus forts», avait-il affirmé, pointant du doigt le manque d’expérience des recrues.



Une sortie qui n’est pas passée auprès de ses coéquipiers et en particulier auprès de son capitaine. Mais ces propos n’expliquent pas tout. Le Portugais, par ailleurs quelque peu isolé depuis les départs de ses compatriotes Pepe et Fabio Coentrao, aurait mal pris les récentes déclarations de Sergio Ramos au sujet d’une éventuelle arrivée de Neymar.



«J’aime jouer avec les meilleurs joueurs, et Neymar en fait partie. Il crée des différences», a-t-il ainsi expliqué. De quoi heurter la sensibilité de CR7. Et ce d’autant plus que le capitaine madrilène s’est par ailleurs montré ironique quant au mal-être de son coéquipier. «Demandez-lui car certaines choses m’échappent», a-t-il lancé sur un ton qui aurait déplu au quadruple Ballon d’Or. Rien ne serait décidément simple entre les deux hommes…