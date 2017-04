Real Madrid: "Je ne suis pas sûr d’être là" la saison prochaine, assure Zidane A la veille du derby madrilène, Zinedine Zidane s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur a confié qu’il n’était pas certain d’être encore en place la saison prochaine.

Zidane sera-t-il sur le banc du Real la saison prochaine? L’entraîneur français a laissé planer le doute ce vendredi en conférence de presse. "Je ne prépare rien. Je ne suis pas sûr d’être là" a-t-il confié. Une déclaration étonnante de la part du coach qui est son contrat jusqu’en 2018.

"Je suis préparé à tout" Arrivé à la tête du Real Madrid en janvier 2016, pour remplacer Rafael Benitez, l’ancien numéro 10 des Bleus a permis aux Merengues de remporter la Ligue de champions à peine quelques mois après son arrivée. "Vous connaissez l’importance de club, je la connais, et je sais ce qu’est qu’entraîner le Real Madrid, en bien et en mal. Je suis préparé à tout" a expliqué Zinedine Zidane.



Le Real Madrid est actuellement leader de la Liga avec deux points d’avance sur le Barça, et un match de retard. Tandis qu’en Ligue des champions, le Real Madrid est opposé au Bayern Munich en quart de finale. Jusqu’à présent les résultats sont positifs, mais le mois d’avril s’annonce primordial avec ce derby madrilène, le Clasico et la Ligue des champions.



source:http://rmcsport.bfmtv.com



