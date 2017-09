Real Madrid: Karim Benzema prolonge son contrat Karim Benzema va prolonger son contrat jusqu’en 2021, a annoncé ce mercredi 20 septembre le club madrilène. S’il va au bout de ce contrat, l’international français aura joué 12 saisons avec le Real Madrid.

Arrivé en 2009, l’attaquant Karim Benzema va encore prolonger son contrat avec le Real Madrid, a annoncé ce mercredi 20 septembre, le club. En dépit des critiques, le Français s’est progressivement imposé et compte s’inscrire dans la durée.

« Le Real Madrid et Karim Benzema se sont mis d’accord sur la prolongation du contrat du joueur, qui est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2021 », a écrit le club dans un communiqué.





Cette prolongation de contrat récompense l’incroyable régularité du Français au plus haut niveau, malgré des critiques récurrentes sur son style de jeu, voire son style de vie.



Arrivé au Real en 2009 en provenance de Lyon, cette prolongation maintiendra Karim Benzema à Madrid jusqu’à ses 33 ans. Au total, il jouera, s’il va au bout de ce contrat, 12 saisons avec le club.

Au fil des années, Benzema a consolidé sa place au Real. Il a remporté trois Ligues des champions (2014, 2016, 2017). Un record pour un joueur français, partagé avec Raphaël Varane et Raymond Kopa, et assorti de deux Ligas (2012, 2017) et deux Coupes du Roi (2011, 2014), pour un total de 14 titres sous le maillot merengue.

Cette prolongation sera accompagnée d’une revalorisation salariale mais aussi d’une augmentation de la valeur de sa clause libératoire. Si le Real Madrid n’a donné aucun chiffre, et n’en donnera pas, la presse espagnole révélait il y a quelques jours que « KB9 » allait désormais disposer d’une nouvelle clause à 1 milliard d’euros (contre 250 millions auparavant), comme ses deux compères de la BBC Gareth Bale et Cristiano Ronaldo (d’autres médias, comme AS et France Football, assurent que son ancienne clause était déjà d’un milliard).

Actuellement, Benzema fait partie des quatre capitaines du Real. Il est également le huitième meilleur buteur du club avec 181 buts, à une seule longueur du mythique ailier Paco Gento, 182 buts.



