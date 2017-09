Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Real Madrid : Les photos censurées de Georgina Rodriguez dévoilées ! Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2017 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

C’est une grande révélation qui a été faite par la presse portugaise il y a quelques jours lorsqu’elle a révélé des photos « secrètes » ou plutôt censurées de la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. En effet, certains médias portugais ont publié d’anciennes photos postées par la mannequin sur son compte Instagram qu’elle avait depuis effacées. Dont certaines risquent d’écorner l’image de Georgina Rodriguez, elle qui est actuellement enceinte de ce qui sera le quatrième enfant de Cristiano Ronaldo.

Des clichés révélés par la presse portugaise Les photos en question ont été reproduites et révélées par les éditions de médias portugais tel que Correio da Manha. Outre l’image de Georgina Rodriguez, c’est aussi celle de Cristiano Ronaldo lui même qui est écornée à travers ces clichés. Et ce d’autant plus que ces photographies sortent publiquement quelques mois avant l’arrivée du quatrième enfant de CR7… A ce sujet, la presse portugaise semble savoir quelques précisions. En effet, le bébé serait une fille et pourrait venir au monde entre octobre et novembre.

Des clichés supprimés au moment de sa mise en couple avec CR7 Ces photos « compromettantes » de la top-model ne datent pas d’hier. Et pour cause, elles remontent à une période où la jeune femme n’était pas autant sur le devant de la scène, avant même d’avoir rencontré le quadruple ballon d’or.



























