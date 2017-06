Real Madrid – Mercato : Messi empêche le départ de Cristiano Ronaldo en Chine !

Malgré un pont d’or venu de Chine, Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter le Real Madrid au mercato. La tentation d’égaler Lionel Messi est trop forte…



En milieu de semaine, A Bola assurait qu’une offre de 180 millions d’euros, dont la provenance restait inconnue, allait bientôt atterrir sur le bureau de Florentino Pérez. Objectif : convaincre le président du Real Madrid de laisser partir sa star, Cristiano Ronaldo. A priori, c’est un club chinois qui devrait passer à l’offensive.



À en croire les informations du quotidien As ce vendredi, les dirigeants d’un club de Super League, dont l’identité n’a pas encore filtré, vont même se rendre dans la capitale espagnole la semaine prochaine afin de soumettre une proposition de 200 M€ à leurs homologues merengue. Un salaire de… 120 M€ par saison serait par ailleurs promis à CR7 !



Cristiano Ronaldo rêve de doubler Messi au Ballon d’or !



De quoi faire tourner la tête à bien des joueurs. Mais d’après le journal madrilène, Cristiano Ronaldo n’envisagerait à aucun moment de quitter le Real Madrid. L’international portugais aurait en effet pleinement conscience qu’un départ le priverait de la possibilité de soulever un cinquième, voire un sixième Ballon d’or, et donc de dépasser Lionel Messi.



Hors de question, donc, pour CR7 d’abandonner par forfait la course aux honneurs qui l’oppose depuis tant d’années au numéro 10 du FC Barcelone. Tant mieux pour les amoureux de football…



source:butfootballclub