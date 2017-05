Real Madrid: Ronaldo soupçonne des "mallettes" offertes à Celta

La tradition est connue de l'autre côté des Pyrénées, mais désormais officiellement, interdite, par les autorités compétentes. Par le passé, dans le sprint final vers la course à l'Europe, le maintien ou la lutte pour le titre, les équipes concurrentes avaient pour habitude de promettre des primes illégales, versées en liquide, aux adversaires de leurs rivaux directs en cas de résultat favorable.



Ainsi, on aurait pu imaginer le FC Barcelone de Luis Enrique faire miroiter de l'argent frais aux joueurs du Celta de Vigo, qui affrontaient le Real Madrid mercredi soir, en match en retard de la 21e journée du championnat d'Espagne.



Les hommes d'Eduardo Berizzo n’auraient toutefois pas fait honneur, eux qui se sont lourdement inclinés à domicile (1-4) et ont indirectement offert un boulevard aux Merengues avant la dernières levée, puisque les troupes de Zinedine Zidane comptent trois points d'avance sur les Blaugranas au classement.



Cette pratique est interdite, mais certaines voix s'élèvent en Espagne pour avancer qu'elle serait encore vivace. Et Cristiano Ronaldo a relancé la polémique des "primes à la gagne", au cours de la rencontre face aux Galiciens, mercredi soir.



Sur des images captées par Gol TV, on distingue la star portugaise s'adresser à Gustavo Cabral et lui lancer: " tu as eu beaucoup d'argent, une mallette !". Simple échange verbal sur le ton de la provocation ou signe que les temps n'ont pas forcément changé en Liga ?



L'As