Réal Madrid: Varane explique l’attitude des joueurs quand Zidane parle au vestiaire « Quand Zidane parle, tout le monde se tait et l’écoute. Car c’était un gagneur en tant que joueur et en tant que coach. » déclare le défenseur Français Raphaël Varane. C’est en substance la confidence qu’a faite le défenseur central du Réal Madrid à nos confrères d’Actu Foot, ce 25 Octobre.

D’après notre source, il s’agissait en quelque sorte pour Varane de décrire à peu près l’attitude des joueurs du Réal Madrid au vestiaire lorsque l’entraîneur Zinédine Zidane prend la parole pour donner des directives ou quelques conseils à ses joueurs. Il faut dire que cet esprit de discipline et le sérieux qui animent les joueurs du Réal Madrid expliquent en partie la réussite de cette équipe.



«Quand il parle, tout le monde l’écoute, tous les joueurs ont envie d’apprendre de lui, car s’il a gagné comme joueur et qu’il gagne comme entraîneur… ce n’est pas un hasard, a confié l’international français (39 sélections, 2 buts). Il m’incite à prendre plus de risques. Il met en avant mes qualités», a ajouté Varane.

Ce n’est donc pas un hasard si Zidane a été élu meilleur entraîneur de l’année 2017 par la Fédération internationale de football association (FIFA) le 23 Octobre dernier.

Varane a aussi révélé qu’il arrivait parfois à Zidane de hausser le ton – «il le fait quand c’est nécessaire» – , mais ce n’est pas ce qui caractérise l’entraîneur du Real. «Par sa personnalité et sa manière d’être, il nous transmet surtout son calme, sa sérénité et sa force tranquille».



Zidane a devancé l’entraîneur italien de Chelsea, Antonio Conte, et celui de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri. Le technicien français succède à Claudio Ranieri, qui avait été élu en 2016 grâce à sa victoire surprise dans le championnat anglais avec Leicester.

Malgré cette importante marque de reconnaissance au niveau mondial, Zidane garde toujours la tête sur les épaules et reste humble « Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde. Il y en a d’autres » a-t-il déclaré.



