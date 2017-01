Real Madrid, Zidane : "Je suis le seul responsable, ce n’est pas acceptable"

Rien ne va plus pour le Real Madrid. Après une formidable série d'invincibilité - 40 matches sans revers - les hommes de Zinédine Zidane n'y arrivent plus. Ils viennent de concéder leur second revers consécutif cette saison après la défaite à Séville en championnat dimanche dernier.



Real Madrid, Carvajal out un mois



Les "Merengue"" signent donc un deuxième revers en quelques jours et Zidane était particulièrement agacé. Après la rencontre, le coach n'a accusé personne à part lui-même et espère trouver des solutions.



"Il n’y a pas d’excuse pour cette deuxième défaite d’affilée. On peut toujours perdre contre une équipe comme le Celta, mais le début de match me gêne beaucoup parce qu’on savait que, si on laissait jouer le rival, il nous créerait des problèmes, et ce n’est pas acceptable d’encaisser un but une minute après avoir égalisé. Je suis le seul responsable et je dois trouver des solutions", a confié le coach en conférence de presse.



"Peut-être que nous avions besoin de perdre. Désormais, il faut renverser cette situation et trouver une solution. Il faut garder son calme, être serein et continuer à travailler comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Le groupe est touché, mais il faut mettre beaucoup plus d'intensité et d'énergie pour se défaire de cette petite déception."



Thierno Malick Ndiaye avec Goal