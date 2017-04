Real Madrid, Zidane : "Theo est un bon joueur, sans aucun doute" Ce mercredi le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Leganés pour continuer d'accumuler les points avant de recevoir l'Atlético Madrid le week-end prochain.

RUMEUR - Le Real Madrid s'intéresse à Theo Hernández

En conférence de presse d'avant match, Zidane avoué que celui-ci "ne sera pas facile" car "cela n'existe pas dans le football". Le coach du Real Madrid a aussi réagi à la rumeur Theo Hernandez. Il a également évoqué la forme de ses joueurs avant d'affronter la dernière ligne droite du championnat.

"Gareth Bale est bien, il est content, comme nous tous. Nous sommes dans la dernière partie du championnat, nous verrons comment ça se finira. Mis à part Varane, nous sommes très bien à ce niveau-là. Daprès les examens, ce n'est rien de grave et c'est le plus important. Je ne sais pas combien de temps il sera éloigné des terrains", a-t-il déclaré.

Au sujet de James Rodriguez et Isco, Zidane a tenu a rappelé qu'il souhaitait les voir rester la saison prochaine.

"Isco est un joueur du Real et il joue très bien, il est très content. Vous savez ce que j'en pense, il est important et j'espère qu'il restera. James ? Je veux qu'il continue la saison prochaine", a-t-il déclaré.

Au sujet de Keylor Navas (ménagé le week-end dernier) et Modric, moins en vue contre Alavés.

"Keylor est le gardien numéro 1 du Real. Quand je le laisse souffler, ce n'est pas parce que je doute de lui. Ce que je fais c'est laisser du temps de jeu à Kiko Casilla. Rien de plus. Modric ? Au pire il a perdu 2 ou 3 ballons durant le dernier match mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas bien. Je suis content de ce qu'il fait sur le terrain, mais être tout le temps bien c'est impossible", a-t-il conclu.

Enfin au sujet de Theo Hernandez, le technicien français n'a pas mâché ses mots.

"Theo est un bon joueur, sans aucun doute. Je ne dirais rien de plus, j'ai mes joueurs, le reste je ne peux pas en parler", a-t-il lancé.



