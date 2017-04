Real Madrid-Zidane: « Varane ? J'espère que ce n'est pas psychologique »

Titulaire lors de la réception d'Alavés (3-0) dimanche après-midi, Raphaël Varane effectuait son retour sur les terrains après une blessure à une cuisse qui l'avait tenu éloigné des terrains durant de nombreuses semaines. Un retour qui n'aura duré que 10 minutes après que l'international français a fait signe à son banc qu'il devait céder sa place. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Zinédine Zidane n'avait pas trop d'explications à fournir aux journalistes. L'entraîneur du Real espère qu'il s'agit d'une petite alerte et non d'une rechute.





« J'espère que ce n'est pas psychologique. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de méchant. Il a eu 15 jours pour revenir, il était prêt. Je parle beaucoup avec les joueurs, je veux qu'un joueur soit à 100% pour jouer. C'est ce qui était le cas avant le début du match. On verra ce qu'on va trouver, j'espère que ce n'est pas grand-chose. En parlant avec les médecins, ça peut être un endroit où il y a eu une mauvaise cicatrice. J'espère que c'est uniquement ça. »