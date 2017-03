Real Madrid : «Zidane ne m’a jamais dit qu’il voulait devenir entraîneur, mais…»

Luis Figo, surpris par le choix de Zinedine Zidane de devenir entraineur, a néanmoins tenu à l'encenser pour son travail réalisé à la tête du Real Madrid.

Le 4 janvier 2016, Zinedine Zidane remplace Rafael Benitez comme entraîneur principal du Real Madrid. Force est de constater que cette décision prise par Florentino Perez se révèle être pertinente. En effet, à l’issue de l’exercice 2015/2016, le club merengue remporte la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Cette saison, le technicien français s’affirme toujours un peu plus comme un très bon technicien. Dans le cadre d’une interview accordée à Goal , Luis Figo, ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, s’est exprimé sur la réussite actuelle de l’entraineur français.

« Il se débrouille très bien » « Si je savais que Zidane voulait être entraîneur ? Non. Quand nous avons joué ensemble, il n'a jamais mentionné le fait qu'il voulait devenir entraîneur. Ce fut une surprise pour moi, mais il se débrouille très bien et je suis heureux pour lui », a déclaré Luis Figo, visiblement heureux de la reconversion réussie par Zinedine Zidane.



source:le10sport



