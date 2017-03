Real Madrid : Zinedine Zidane adresse un message fort à ses joueurs... Le Real Madrid n’est plus leader de Liga. Face aux difficultés actuelles, Zinedine Zidane a tenu à adresser un message à ses joueurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 23:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Real a laissé passer l’une de ses cartouches. À la fin de la 23ème journée de Liga, le Real Madrid avait un point d’avance sur le Barça avec deux matchs en moins. Défaits à Valence (match en retard joué le 22 février) et mis en échec par Las Palmas (3-3) mercredi lors de la 25ème journée, les hommes de Zinedine Zidane ont perdu leur place de leader du championnat au détriment du FC Barcelone. Pour faire face à cette mauvaise période, le technicien merengue a lancé un message à ses joueurs en conférence de presse.

« Je suis avec eux jusqu’à la mort » « On ne peut plus se permettre d’écarts pour gagner la Liga, c’est normal. Mon discours n’a pas changé, il ne changera pas. (...) Je continuerai à faire des rotations. ll faut prendre des décisions. Certains jouent, d’autres non. Ce sera toujours comme ça. (...) Il y a des choses à améliorer oui, mais nous allons les améliorer, dès demain j’espère. Je suis satisfait de tous mes joueurs, quoiqu’il arrive, je suis avec eux jusqu’à la mort » , a-t-il déclaré.



