Réal Madrid: l'émouvant message du président Florentino Perez à Zinedine Zidane





Cette saison pourrait être historique pour le Real Madrid. En effet, après avoir remporté la Coupe du monde des clubs en décembre dernier, le Réal Madrid a remporté la Liga devant son éternel rival le FC Barcelone qui occupait la deuxième marche du podium.



Il faut dire que le technicien français va de succès en succès, et il serait très judicieux de couronner la saison en remportant la Ligue des Champions. Tenant du titre après son succès contre l’Atletico la saison dernière, le Real peut conserver ce titre en cas de victoire contre la Juventus, le 3 juin prochain à Cardiff.

Cela fait déjà une année et demie que le Real Madrid fait vibrer la capitale espagnole dans un bonheur indescriptible. Au cas où le club Madrilène remporte la finale de la ligue des champions, ce sera en grande partie grâce à une personne : Zinédine Zidane.

Rappelons qu’en janvier 2016, l’ancien meneur de l’équipe française a pris une équipe qui ne s’entendait pas avec son ancien coach, Rafael Benitez. En très peu de temps, il a réussi à en faire l’une des meilleures au monde. Un parcours auquel Florentino Perez n’a pas été insensible. Il faut dire que le président du Real a toujours eu une grande estime pour le Français. L’on se souvient qu’il avait dépensé 75 millions d’euros pour l’arracher à la Juventus, en tant que joueur. Visiblement, cet amour a été renforcé lors du passage du français sur le banc de touche Madrilène, en tant qu’entraîneur.



« Merci, Zizou, pour tout ce que tu nous as donné et pour tout ce que tu continues à nous donner. Cela a été un travail vraiment merveilleux, a déclaré Perez durant la cérémonie à la mairie pour fêter le titre. Tu as été le meilleur joueur du monde et maintenant tu es simplement le meilleur entraîneur du monde. Toi, tes adjoints et ton effectif avez écrit une nouvelle page d’histoire avec un jeu enthousiasmant. »

En remportant cette 12eme Ligue des Champions en début juin, Zidane rentrerait encore un peu plus dans l’histoire du Real et dans le cœur de son président.



