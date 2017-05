Real Madrid : l'excellente surprise réservée à Cristiano Ronaldo

Non convoqué pour affronter Grenade ce samedi, Cristiano Ronaldo a besoin d'amour et ne veut plus être sifflé par les supporteurs du Real Madrid. Ni par qui que ce soit. Ses proches ont bien compris le message. Le quotidien Sport a en effet, mis en ligne une séquence dans laquelle on peut voir l'excellente surprise que lui avait réservée son frère et quelques amis au sortir de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi soir contre l'Atlético Madrid (3-0).



Auteur d'un triplé retentissant, Cristiano Ronaldo a en effet vu débouler tout ce petit monde dès la sortie du vestiaire avec son fameux cri « Siuuuu » ! Surpris, l'attaquant portugais les a pris dans ses bras et les a remerciés un par un. Un joli moment de partage, qui montre aussi que la presse catalane a aussi du coeur quand il s'agit de CR7.