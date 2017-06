Real Madrid: pas d’offre pour Cristiano Ronaldo selon Florentino Perez, qui ne le voit pas partir Interviewé par une radio espagnole, Florentino Perez a défendu Cristiano Ronaldo à propos de l’enquête pour fraude fiscale qui le vise. Et le président du Real Madrid n’imagine pas qu'il parte.

Cristiano Ronaldo sera-t-il toujours au Real Madrid à la fin de l’été ? La semaine dernière, l’information de son souhait de quitter le club avec lequel il a remporté notamment trois Ligues des champions et trois Ballons d’Or, a été une énorme surprise.



Mais Florentino Perez, fraîchement réélu président du Real, reste serein. Il attend de parler avec sa star pour se faire un avis sur l’étendue de sa colère, née de l’enquête pour fraude fiscale qui le vise et surtout, du traitement médiatique dont il est l’objet.



"Je n’ai pas parlé avec lui, a expliqué Florentino Perez sur Onda Cero, une radio espagnole, lundi soir. J’ai appris ça par un journal. Tout cela est très étrange parce que Cristiano Ronaldo est un gars formidable, comme joueur et comme personne.



Donc je parlerai avec lui à son retour (de la Coupe des Confédérations, ndlr) et on verra ce qu’il se passe. Jorge Mendes m’a dit que Cristiano était en colère à cause de la façon dont l’ont traité les médias. Le Real Madrid n’a rien à voir avec ça."



"Cristiano Ronaldo n’a jamais voulu mentir ou cacher quoi que ce soit"



"Tout le monde doit respecter ses obligations fiscales et je suis sûr que Cristiano veut toujours les respecter, a ajouté le président madrilène. Cristiano Ronaldo n’a jamais voulu mentir ou cacher quoi que ce soit.



Il a toujours bien fait les choses et il a la même structure sociale que quand il jouait en Angleterre, où il est resté beaucoup d’années sans problème. Tout cela doit être une confusion qui va bientôt s’éclaircir. Ni moi, ni personne au Real n’envisage le départ de Ronaldo."



Et si Florentino Perez ne craint pas un départ de CR7, du moins à ce jour, c’est peut-être parce que personne n’a encore osé en profiter pour faire une offre au Real Madrid.



"Je n’ai pas parlé ni avec Nasser (Al-Khelaïfi), qui est mon ami, ni avec quelqu’un d’autre, a assuré Florentino Perez. Nous n’avons reçu aucune offre, ni pour Cristiano, ni pour Morata, ni pour James."



La conversation prochaine entre Cristiano Ronaldo et Florentino Perez sera riche d’enseignements.





RMC

