Real Madrid: pendant la fête, des joueurs ont insulté Piqué

Si les nouveaux champions d’Espagne ont célébré comme il se doit le 33 e titre du Real cette nuit à Madrid place Cibeles, certains en ont profité pour chambrer et même insulter leur ennemi juré, le défenseur du Barça, Gerard Piqué.



Il fallait bien que ça dérape un peu… Sur un nuage après avoir conquis à Malaga le 33 e titre du Real Madrid, les joueurs de Zinedine Zidane sont allés partager leur joie et communier avec leurs supporters place Cibeles, dans la nuit de dimanche à lundi.



"Piqué, salaud, salue les champions"



Au programme, beaucoup de sourires, des selfies, des chants et… des insultes. La cible des joueurs du Real ? Gerard Piqué, le défenseur catalan du FC Barcelone, l’éternel ennemi des Madrilènes. "Piqué, salaud, salue les champions", a-t-on pu entendre dans la folie ambiante. Mais qui a injurié le joueur du Barça ? Difficile à dire au vu des images. Mais selon plusieurs médias espagnols, Dani Carvajal et Isco pourraient figurer parmi ceux qui ont dérapé dans la chaude nuit madrilène.