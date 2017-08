Real – Manchester : le groupe madrilène Le Real Madrid s’envole aujourd’hui à Skopje en République de Macédoine, à un peu plus de 24 heures du premier rendez-vous de la saison. Le Real fera face à Manchester United de José Mourinho pour le compte de la super Coupe d’Europe.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2017 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Pour ce rendez-vous, Zinédiné Zidane a décidé de convoquer l’ensemble de son effectif soit les 24 joueurs. Seul Yanez, dont le départ est attendu, n’est pas dans le groupe. Quant à Cristiano, il a été appelé par l’entraîneur Merengue.





Le groupe madrilène



Gardiens: Navas, Casilla et Luca.



Défenseurs: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo et Achraf.



Milieux: Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Kovacic et Ceballos.



Attaquants: Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vàsquez et Mayoral.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook