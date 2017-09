Réaménagement du Gouvernement : Aly Ngouille Ndiaye devient ministre de l’Intérieur du Sénégal C’est fait ! Le Gouvernement du Sénégal tant attendu ces derniers jours, est désormais connu. Si Mahammad Boun Dionne rempile à son poste de Premier Ministre, un changement de taille et inattendu est noté.



En effet, en remplacement de Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye devient le Ministre de l’Intérieur du Sénégal et quitte le secteur de l’Industrie et des Mines.



Tandis que Abdouylaye Daouda Diallo atterrit au ministère des Infrastructures et du développement.



Actusen.com

