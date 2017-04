Rebeuss: Bamba Fall et Cie sortent de prison

Enfin ! Après des mois de détention provisoire, Bamba Fall et Cie vont humer l’air de la liberté. Le Procureur de la République,, qui avait refusé leur demande de liberté provisoire accordée par le juge d’instruction a décidé, selon la Rfm de ce 12H, de surseoir à son pourvoi en cassation. Reste à savoir quand cette décision sera effective.

En tout état de cause, la mise en liberté provisoire des “casseurs” du Parti socialiste n’est plus qu’une question de minutes.

Pour rappel, Bamba Fall et Cie ont été placés sous mandat de dépôt pour présumées tentatives d’assassinat, violences et voie de fait et association de malfaiteurs.

Ce, à la suite des événements survenus le 5 mars 2016, à la maison du Ps lors de la rencontre du Bureau politique (Bp), pour se déterminer sur le compagnonnage ou non avec la Coalition “Benno Bokk Yaakaar” (Bby) lors du référendum du 20 mars.

Actusen.com



