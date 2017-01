Rebeuss : Le calvaire des femmes de détenus

Un groupe de femmes de détenus de la prison de Rebeuss est en colère contre l’Administration pénitentiaire. Ces dames dénoncent les tracasseries qu’elles subissent depuis quelques temps lors des visites à leurs parents emprisonnés.



Elles affirment que le temps des visites est passé de 5 à 2 minutes. Que les visiteuses qui rouspètent voient leurs permis déchirés. Que le diamètre des grilles du parloir a été réduit. Et qu’elles subissent parfois le harcèlement de gardes, qui leur font des propositions indécentes.



Ces accusations sont balayées par le chargé de la communication de l’Administration pénitentiaire, l’inspecteur Mbaye Sarr. À l’en croire, certaines restrictions ont été adoptées pour renforcer la sécurité à Rebeuss.



Et pour cause. Certains prisonniers et des visiteurs non identifiés avaient, selon Mbaye Sarr, perforé les grilles du parloir pour introduire des objets prohibés, notamment de l’argent et du chanvre indien.



Le chargé de la communication de l’administration pénitentiaire jure que les gardes n’osent pas déchirer les permis de visite. Et à propos de la réduction du temps de visite, l’inspecteur Sarr l’explique par la nécessité de gérer un flux de 1500 personnes par jour.



Dans tous les cas, annonce Mbaye Sarr, l’administration pénitentiaire est en train de construire de nouveaux parloirs, plus modernes et plus confortables.



