Rebeuss : Youssou Ndour a rendu visite aux maires Bamba Fall et Khalifa Sall

La voix de la musique sénégalaise a rendu visite aux maires Bamba Fall et Khalifa Sall, a-t-on appris d’un communiqué signé du chargé de communication de la mairie.



« Honorant généreusement son rôle et sa fonction de maire honoraire de la commune de médina, monsieur le ministre Youssou Ndour a rendu une visite de soutien et de solidarité à son maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall et à Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar à la maison d'arrêt de Reubeuss ce jeudi 06 avril 2017.

Le ministre Youssou Ndour a témoigné toute sa sympathie en ces moments difficiles.

A cet effet, le maire Bamba Fall sensible et reconnaissant aux égards que lui rendent Youssou Ndour, sa mère et ses sœurs leur adresse toute sa gratitude », peut-on lire dans le document.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

