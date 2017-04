Rebondissement dans l'affaire CBAO: la Dic dessaisie de l’enquête, le dossier retourne à la Sûreté urbaine

Le scandale de la Cbao n’a pas encore révélé tous ses secrets surtout pour ce qui concerne la manière dont l’enquête est menée. D’après des sources judiciaires qui se sont confiées à votre site www.mediaspost.com, la Division des investigations criminelles (Dic) à qui on avait confié l’enquête, après qu’elle a été amorcée par la Sûreté urbaine, a été dessaisie du dossier.



Selon toujours les sources de mediaspost.com, c’est le juge du dixième cabinet qui a hérité du dossier, qui a pris la décision de le retourner à la Sûreté urbaine de Dakar, pour continuation de l’enquête.



Pour quelle raison? Nous ne sommes pas pour l’instant en mesure de donner les motivations de ce changement brusque. Mais nos sources nous signalent que le dossier est plus compliqué qu’on ne le pense, surtout avec la découverte d’un réseau international d’hommes d’affaires, et non des moindres, sénégalais, burkinabè, béninois et nigériens, très impliqués dans le coup.



Pour rappel, mediaspost.com avait révélé en mars dernier, le scandale avec comme cerveau, l’informaticien de la banque Georges Felix Bidi, qui par des manœuvres techniques, avait réussi à infiltrer le système informatique de la banque pour faire des opérations sur les comptes des différents clients de la Cbao établis au Sénégal et dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, causant un préjudice énorme qui avoisinait le demi-milliard de francs CFA.



