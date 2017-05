Récemment grâcié, Moussa Ndiaye retourne en prison pour vol

L'habitude est une seconde nature. Et Moussa Ndiaye en est la preuve vivante. Ce jeune homme à la main baladeuse a comparu hier jeudi, devant le Tribunal correctionnel de Diourbel, après avoir été arrêté en flagrant délit de vol à Touba. Son arrestation intervient à peine deux mois après la grâce présidentielle dont il a bénéficié. Avec sa bande, Moussa Ndiaye rôdait dans le centre-ville de Touba à la recherche d'une proie. C'est ainsi qu'il a jeté son dévolu sur Codou Faye qui descendait d'un taxi. D'un geste brusque , il arrache le sac à main de la dame avant de se fondre dans la nature.



Mais il n'est pas allé loin puisqu'il a été arrêté par des témoins de la scène. Moussa Ndiaye a passé un mauvais quart d'heure entre les mains de ses assaillants, avant d’être livré aux éléments du commissariat spécial de police de Touba. A la barre du Tribunal, il est immédiatement passé aux aveux. Mieux, il a déclaré aux juges qu'il a perpétré le coup avec sa bande. Sa culpabilité établie, Moussa Ndiaye a été condamné à trois mois de prison et envoyé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel.



L'As