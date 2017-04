Réception de la TNT : Saint-Louis toujours pas connecté Le Groupe EXCAF télécom avait promis de couvrir intégralement le territoire du Sénégal au plus tard fin février 2017. Malheureusement, cette promesse n’a pas été tenue.



Jusque-là, la ville de Saint-Louis et ses environs ne disposent pas d’un émetteur de relais TNT. Tous les Saint-louisiens se plaignent des conditions difficiles de réception des chaines de la TNT.



Tous ceux qui disposent d’une antenne râteau captent le signal de Dakar ou de Thiès. Quand le temps est favorable, il nous arrive de réceptionner les 14 chaines disponibles sur le bouquet, mais le plus souvent une seule partie des chaines peut être reçue, et parfois toutes les chaines disparaissent, en raison de l’éloignement du signal d’émetteur de Thiès ou de Dakar.

EXCAF qui gère et contrôle les canaux de diffusion sur l’ensemble du territoire national, devrait veiller à ce que tous les téléspectateurs sénégalais reçoivent correctement toutes les chaines de la TNT en mode multiplex.

Aujourd’hui, la seule façon d’améliorer la réception TNT dans la Région de Saint-Louis demeure l’installation d’un émetteur à Gandon, ou même dans la ville de Saint-Louis. La TNT pour tous.

C’est le vœu de tous les habitants de Saint –Louis et ses environs.

Ndarinfo



