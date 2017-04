Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Recette de Ngalakh Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 16:48 commentaire(s)| Le ngalakh est un dessert à base de thiakry (dégué), de bouye et de pâte d’arachide. Au Sénégal il est surtout préparé lors des fêtes de Pâques. Chaque famille chrétienne prépare une importante quantité de ngalakh (plusieurs dizaines de litres si on peut dire) qu’elle partage avec tout le voisinage, donc des musulmans notamment.

Nb : on vous propose ici la recette de ngalakh que l’on a réalisé en utilisant la poudre de bouye. Les quantités ne seront donc pas les mêmes si vous utilisez la pulpe de bouye directement.

J’utilise les sachets de thiakry séché vendus dans le commerce. En Europe c’est quasi inimaginable de prendre des calebasses pour faire son thiakry soi-même :). Mais si vous êtes en Afrique, je vous conseille d’utiliser du thiakry frais, qui vient d’être préparé. Votre ngalakh sera bien évidemment meilleur !

Difficulté: moyenne

Coût: moyen

Pour 6 personnes

Ingrédients :

200g de Thiakry, 100g de bouye en poudre, sucre, 100g de pâte d’arachide, 30g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger, 2 sachets de sucre vanillé, une bonne pincée de muscade, 30g de noix de coco râpée.

Préparation du ngalakh:

Commencer par mouiller le thiakry avec un verre d’eau. Laisser reposer 5 min pour que les grains absorbent complètement l’eau.

Cuire ensuite le thiakry à la vapeur pendant environ 10 min. Vous pouvez faire la cuisson à la vapeur en utilisant un couscoussier ou au micro-onde. Le thiakry est cuit lorsque les grains sont mous.

Ajouter ensuite le beurre, la noix de coco râpée, les raisins secs et la poudre de muscade.

Bien mélanger.

Le thiakry est prêt. On va à présent préparer la sauce qui l’accompagne.

Dans un saladier, mettre 20cl d’eau. Ajouter la poudre de bouye et mélanger jusqu’à obtenir un mélange lisse. Ajouter 30cl d’eau et la pâte d’arachide. Bien mélanger pour avoir une sauce lisse et homogène.

Filtrer le liquide obtenu afin qu’il soit encore plus lisse.

Ajouter le sucre vanillé, l’eau de fleur d’oranger et sucrer à volonté.

Ajouter ensuite tout ou une partie du thiakry.

Mélanger et laisser reposer le ngalakh au frais pendant plusieurs heures avant dégustation.

Bon appétit!

Senecuisine.com



